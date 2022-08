Incendio in un capannone agricolo domato dai vigili del fuoco

Un grosso incendio si è sviluppato nel Comune di Sona, nella mattinata di giovedì.

Intorno alle 10.30 le fiamme si sono sviluppate in via Borghe, nella zona di località Sgrifona, con un denso fumo nero che si è alzato in cielo allertando diversi cittadini. Sul posto si sono dirette cinque squadre dei vigili del fuoco, che poco dopo le ore 13 hanno avviato la fase di rientro in stazione, dopo aver domato le fiamme. Il rogo avrebbe preso il via dall'impianto fotovoltaico di un capannone agricolo, interessando poi il resto della struttura.