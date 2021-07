Colonna di fumo in cielo: grosso incendio in un capannone tessile alla Bassona

In via della Metallurgia a Verona si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza ed automedica

Un grosso incendio è divampato nella mattinata di sabato nella Zai della Bassona a Verona, intorno alle 11.15. Una densa colonna di fumo si è alzata in via della Metallurgia da un capannone tessile situato nella zona, si tratterebbe dell'azienda Paris Mode spa: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che si sono messi immediatamente al lavoro per domare il rogo.

Insieme ai pompieri, sul posto è presente anche il personale del 118 con ambulanza ed automedica. Alcuni operai infatti sarebbero stati presenti nella struttura al momento dello scoppio dell'incendio: fortunatamente non ci sono feriti gravi, mentre due persone sono state condotte all'ospedale di Borgo Trento in codice verde, verosimilmente per un intossicazione. Presenti sul luogo anche i carabinieri.

È stata disposta l'evacuazione degli edifici limitrofi per questioni di sicurezza, tra cui il CUP, il Centro Unico di Prenotazione.

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE, ATTIVITÀ SOSPESA - L’Azienda Ulss 9 Scaligera informa che sabato mattina il servizio del Centro Unico di Prenotazione (CUP) è stato temporaneamente sospeso a causa di un incendio divampato in un capannone attiguo alla sede del centralino, in zona Bassona a Verona. Per motivi di sicurezza le autorità hanno disposto l’evacuazione del personale dallo stabile. In attesa di aggiornamenti, l’Ulss 9 si scusa per il disagio causato dalla sospensione dell’attività del CUP, che riprenderà regolarmente il prima possibile.