Libri, giornali e oggetti vintage in fiamme in un capannone: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Notte di lavori per i vigili del fuoco veronesi, impegnati a domare l'incendio di un capannone a Pescantina. Intorno alle 19.50 di lunedì 28 giugno infatti, è scattato l'allarme al 115 scaligero per del fumo denso che usciva da un capannone di circa 15 mila metri quadrati che ospita diverse attività commerciali, situato in via Bernardi.

I pompieri, giunti sul posto con un 2 autopompe, 1 autobotte, 1 autoscala e 14 uomini, hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio che aveva interessato un magazzino di 150 metri quadrati, al cui interno erano accatastati libri, giornali e altri oggetti vintage. Le operazioni sono risultate particolarmente difficoltose in quanto il denso fumo accompagnato dalle alte temperature non permetteva agli operatori di muoversi con la consueta rapidità.

Grazie a dei moto ventilatori il fumo è stato fatto evacuare dai locali, pemettendo così ai vigili del fuoco di entrare nel magazzino e spegnere le fiamme, che avevano interessato degli scatoloni pieni di riviste.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei locali interessati dal rogo, si sono concluse solamente alle 5.15 di martedì mattina e fortunatamente la struttura non avrebbe subito danni ingenti.