Capannone agricolo devastato da un incendio: bruciati contenitori di olio motore e cisterne di gasolio

Il rogo è divampato in una struttura di Nogara intorno all'una di notte, per cause ancora da accertare. Ingenti i danni subiti dalla struttura: collassata la copertura

Poco prima dell'una di notte tra lunedì e martedì, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento a Nogara, in via Valbissara, per l’incendio di un capannone agricolo.

I pompieri sono arrivati da Legnago, Verona e dal distaccamento volontario di Villafranca con 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 14 operatori, dando il via immediatamente alle operazioni di spegnimento delle fiamme, che avevano completamente avvolto la struttura. All'interno del capannone sono bruciati contenitori di olio per motori, alcune cisterne di gasolio agricolo e materiale messo a deposito, mentre le elevate temperature hanno provocato il collasso della copertura.

Le cause del devastante incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, dopo che le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica, sono terminate intorno alle ore 7.