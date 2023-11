Fiamme in un capannone di imbottiti della Bassa: grande lavoro per i vigili del fuoco

Un grosso incendio è divampato nella mattinata di martedì nella Bassa veronese, all'interno di un capannone che ospita un'azienda che produce divani.

Erano circa le ore 9 quando è arrivata la chiamata che avvisava i vigili del fuoco del rogo divampato all'interno della ditta De Angeli Imbottiti, situata in viale dell'Industria ad Angiari, che divide lo stesso edificio con la Twin Finestre. Sul posto si sono diretti in tutto sei mezzi tra Verona, Legnago e Caldiero, che si sono messi subito all'opera per domare il rogo.

Alle 12.30 le operazioni erano ancora in corso, ma la situazione era già sotto controllo. Il lavoro dei pompieri prosegue nel pomeriggio, per le operazioni di smassamento e messa in sicurezza. Il fumo avrebbe invaso anche l'azienda attigua.

L'ipotesi è che l'incendio sia partito da alcuni lavori in corso all'interno del capannone.