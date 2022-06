Fiamme nelle campagne di Dossobuono: agricoltori in supporto ai vigili del fuoco

Dopo quelli di San Bonifacio, Parona e Domegliara, un altro incendio si è sviluppato nella zona di Dossobuono, Comune di Villafranca, nelle ore centrali del pomeriggio di lunedì.

Stando a quanto appreso fino ad ora, le fiamme hanno interessato le campagne nella zona di Strada del Chiodo, non lontano dal centro abitato, dove il vento spingerebbe tra l'altro anche il fumo prodotto dal rogo. Sul posto i vigili del fuoco, al lavoro per estinguere l'incendio con il supporto di alcuni agricoltori del posto e le loro botti, come ci riferiscono alcuni testimoni. Anche in questo caso, l'area interessata sarebbe di dimensioni importanti.