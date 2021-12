Camioncino in fiamme in tangenziale, rogo domato dai pompieri: salvo il mezzo che trasportava

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento alle 7.30 del mattino di mercoledì, per domare le fiamme divampate nella parte posteriore della cabina di un camioncino, che percorreva la Tangenziale Nord a Verona.

L'incendio si è sviluppato sul veicolo, che trasportava un mezzo d'opera, una volta giunto all'altezza dello svincolo del centro agroalimentare. Gli occupanti hanno arrestato la marcia e si sono subito allontanati, avvisando nel frattempo il 115: da Verona sono così arrivati i pompieri con 5 unità ed un'autopompa, che si sono subito messi al lavoro per spegnere il rogo che lambiva la cabina ed evitato che si propagasse all'altro mezzo caricato sul cassone, che non ha subito danni particolari.

Inevitabilmente, durante l'intervento, il traffico della tangenziale ha subito dei rallentamenti.