Vigili del fuoco in azione all'alba per spegnere le fiamme divampate su un tir

Sono stati chiamati all'intervento all'alba di venerdì i vigili del fuoco, per domare le fiamme divampate a bordo di un autoarticolato.

Intorno alle 6.50 un incendio si è sviluppato a bordo di un mezzo pesante che stava passando per Vangadizza, frazione di Legnago. Una volta lanciato l'allarme, sul posto si sono diretti due mezzi della stazione locale dei pompieri ed un autobotte da Verona, che si sono messi subito al lavoro per domare il rogo: le operazioni si sono concluse in breve tempo, senza conseguenze per le persone e senza provocare danni ad altri veicoli.