Prede fuoco a Verona un camion per la raccolta dei rifiuti: intervengono i pompieri

Un camion per la raccolta dei rifiuti ha preso parzialmente fuoco questa mattina, sabato 25 dicembre, mentre si trovava in via Paride da Cerea nel Comune di Verona. L'operatore era intento a svolgere il suo regolare servizio quando, per cause in corso d'accertamento, le fiamme si sarebbero sviluppate dal mezzo. L'ipotesi è che possa essersi trattato di un guasto tecnico.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Verona che hanno ben presto domato l'incendio e ripristinato le condizioni di sicurezza. Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite nell'episodio. Alcuni danni sono stati causati invece, oltre che al camion, anche a delle vetture parcheggiate nei pressi.