Incendio nella notte: bruciano tre camion frigo nell'area del Quadrante Europa

Vigili del fuoco e Polizia di Stato, nella notte tra lunedì e domenica, si sono diretti nella zona del Quadrante Europa, dove hanno preso fuoco tre mezzi pesanti.

L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza: le fiamme sarebbero partite dalla cabina di un camion frigo che si trovava parcheggiato in mezzo ad altri due. L'incendio si sarebbe poi propagato al resto del veicolo e agli altri due vicini, costringendo i pompieri ad intervenire con quattro mezzi per domare il rogo.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Questura e, dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono partiti gli accertamenti dei vigili del fuoco: al momento non ci sarebbero indizi che farebbero pensare al dolo, la causa dunque dovrebbe essere accidentale.