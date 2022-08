Veicolo in fiamme in A22: code all'altezza di Nogarole Rocca e svincolo autostradale chiuso

Lunghe code sono state segnalate in autostrada A22 a partire dalle ore 18 circa di oggi, lunedì 1 agosto, all'altezza del Comune di Nogarole Rocca. Stando alle prime informazioni disponibili, all'origine delle code vi sarebbe un veicolo in fiamme, per l'appunto tra Nogarole Rocca e l'allacciamento A4, in carreggiata nord.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali riferiscono che il veicolo finito in fiamme, per cause in corso di accertamento, sarebbe un autoarticolato. Intorno alle ore 18.20 circa, l'autostrada A22 ha comunicato la chiusura dello svincolo in entrata della stazione autostradale di Nogarole Rocca, carreggiata nord. Al momento il traffico in direzione Brennero risulta bloccato a causa dell'incendio del veicolo all'altezza del chilometro 237.