Camion a fuoco in A4, fiamme spente dai pompieri. Chilometri di code

Camion a fuoco oggi, 23 aprile, in A4. Il mezzo pesante si è incendiato nel tratto compreso tra il casello di Verona Est e il casello di Verona Sud, in direzione Milano. Non si segnalano feriti. Traffico a lungo bloccato.

Vigili del fuoco e agenti della polizia stradale sono stati inviati questa mattina, poco dopo le 9.40, sulla carreggiata in direzione ovest dell'autostrada A4. Delle fiamme si erano sviluppate sul cofano di un camion che trasportava alimenti nella cella frigo. L'autista si è accorto del fumo in cabina ed è riuscito ad accostare il mezzo in una piazzola di sosta e ad allontanarsi prima che il fuoco si propagasse su tutta la cabina. Fuoco che è stato poi spento da sette pompieri giunti sul posto da Caldiero e da Verona con due mezzi. Gli operatori hanno utilizzato anche liquido schiumogeno per spegnere le fiamme, riuscendo a salvare la cella frigo ed il carico trasportato. Gli uomini della polizia si sono invece occupati del flusso dei veicoli. Flusso che è rimasto a lungo congestionato, a causa del restringimento dell'autostrada in due corsie, e la code hanno raggiunto i 4 chilometri di lunghezza.

L'intervento si è concluso intorno alle 11.15 con la messa in sicurezza del mezzo e il trasbordo del carico.