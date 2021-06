Camion a fuoco in A4: un pezzo si stacca per un'esplosione e colpisce un'auto

Attimi di grande paura quelli vissuti in A4 nel pomeriggio di martedì, a causa di un incendio divampato a bordo di un mezzo pesante intorno alle 15.30.

Il veicolo trasportava tessuti ed era condotto da un uomo classe 1961 di origini nordafricane: il camion stava procendendo in direzione di Milano, ma prima dell'uscita di Montecchio Maggiore sarebbe andato a fuoco, verosimilmente a causa di un guasto.

Durante la marcia inoltre sul mezzo si sarebbe verificata un'esplosione, dovuta probabilmente ai compressori dei freni, che ha coinvolto un altro mezzo in transito. Un'Audi Q3 di colore grigio infatti, con a bordo padre e figlio, è stata colpita da un pezzo del camion che fortunatamente ha solo danneggiato il parabrezza. Illesi dunque i due feriti, mentre è rimasto lievemente ferito l'autista.

Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per bloccare il traffico, consentendo così il regolare svolgimento delle operazioni, mentre il 118 si è occupato di prestare le prime cure alle persone coinvolte.