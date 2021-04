All'origine dell'incendio del bus Atv a Verona probabili cause «di natura elettromeccanica»

In via Montorio per domare le fiamme sono intervenuti undici vigili del fuoco: bus distrutto

Incendio bus in via Montorio a Verona - vigili del fuoco

Alle 18.30 circa di sabato 10 aprile, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti in via Montorio a Verona per l’incendio di un bus del trasporto urbano: nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita. L’autista si sarebbe inizialmente accorto che qualcosa non andava nel mezzo per un allarme e lo spegnimento del motore, subito dopo sarebbe quindi scattata la segnalazione da parte degli stessi passeggeri che hanno notato la presenza di fumo.

Il conducente a quel punto avrebbe subito aperto le porte del veicolo e fatto scendere i passeggeri, in gran parte giovani, mentre le fiamme si sarebbero nel frattempo già sviluppate nella parte posteriore del motore. A nulla è valso il tentativo iniziale di spegnere le fiamme con un estintore. Per domare l'incendio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati sul posto dalla centrale con un’autopompa, due autobotti, il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e ben undici operatori coadiuvati dal funzionario di guardia. Nell'immediato i vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di spegnimento del bus, alimentato a metano, il quale era ormai completamente avvolto dalle fiamme.

Le operazioni di estinzione e completo raffreddamento del bus sono durate all'incirca due ore. Le cause dell’incendio, secondo quanto riferito dai pompieri «di probabile natura elettromeccanica», sono tuttora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dell’azienda del trasporto urbano.