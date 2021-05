Incendio a Bardolino: prende fuoco il tetto di un'osteria nel centro storico

Un incendio è scoppiato nel centro storico del Comune gardesano di Bardolino nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 maggio, poco dopo le 13. A prendere fuoco, secondo quanto si apprende, sarebbe stato il sottotetto di un'osteria in piazza Statuto.

Sul posto si sono diretti nell'immediato i vigili del fuoco, prevenienti da Villafranca e supportati anche dai colleghi di Ala. L'incendio è stato fortunatamente domato senza che vi fossero feriti. I pompieri hanno poi operato per mettere in sicurezza l'edificio che nell'occasione ha riportato diversi danni. Le cause all'orgine del rogo al momento non sono ancora state chiarite.