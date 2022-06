Incendio spaventa Sorgà: in fiamme una barchessa in centro paese

Si è concluso solamente nel corso della notte tra giovedì e venerdì l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati ad estinguere un incendio nel Comune di Sorgà.

Le fiamme infatti hanno preso vita da alcune sterpaglie in via Corticella intorno alle 14 di giovedì, raggiungendo un vecchio fienile situato in via Cefalonia, nel centro del paese. Il rogo sarebbe divampato nella barchessa, infliggendo danni consistenti: momenti di paura per i residenti delle abitazioni poco distanti, che fortunatamente non sono state raggiunte dall'incendio.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Legnago, che hanno immediatamente dato il via alle operazioni di spegnimento. Cinque i mezzi inviati sul posto e alla fine il rogo è stato domato e i danni sono stati circoscritti alla vecchia struttura, mentre le operazioni di smassamento e messa in sicurezza sono andate avanti fino alle 2.30 circa di notte.