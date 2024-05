A fuoco più di 500 rotoballe di fieno, incendio contenuto e spento

Non si segnalano né morti né feriti, ma solo danni per l'azienda agricola villafranchese in cui si è sviluppato un incendio questo pomeriggio, 18 maggio.

Intorno alle 15, nella località di Colombarotto, un rogo ha interessato due tensostrutture agricole in cui erano state depositate più di 500 rotoballe di fieno. Le fiamme sono state prima contenute e poi spente dai vigili del fuoco, intervenuti dalla centrale di Verona e con i volontari di Villafranca. Sul posto, hanno operato in 14, arrivati con due autopompe e due autobotti.