Incendio nella notte in un'azienda che lavora i cereali: domato dai pompieri

Nella notte tra lunedì e martedì, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento a Roverchiara, per un incendio scoppiato in un'azieda che si occupa della prima trasformazione agroalimentare, per la produzione di ingredienti come farine, oli e lecitine, derivati dai semi oleosi e cereali destinati ad applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico, cosmetico, nutrizione animale, tecnico ed energetico.

Intorno alle ore 3, 2 squadre dei pompieri di Verona e 1 da Legnago si sono dirette alla Cereal Docks Organic srl di via Cappafredda, dove le fiamme si erano sviluppate. Gli 11 vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 7 del mattino per domare il rogo ed impedire che si estendesse al reparto produttivo.

Sono ancora da quantificare i danni, così come restano da chiarire le cause dell'incendio.