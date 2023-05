Fiamme e fumo dall'idropulitrice in azienda: operaio intossicato e soccorso

Un operaio è rimasto lievemente intossicato, in seguito ad un incendio divampato nella serata di lunedì in via Mezzacampagna, a Verona, in un'azienda che si occupa della lavorazione di carni.

L'allarme è scattato poco dopo le 20 e sul posto si è diretta una squadra dei vigili del fuoco di Verona, che in breve tempo è riuscita a domare le fiamme che avevano coinvolto un'idropulitrice a gasolio, verosimilmente utilizzata per delle pulizie. Nel frangente l'operaio avrebbe respirato del fumo che si è diffuso nel locale, motivo per cui è stato preso in cura dal personale del 118 e condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il rogo potebbe essere divampato proprio dall'idropulitrice a causa di un surriscaldamento: sarà compito dei pompieri fare luce sulle cause.