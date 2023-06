Incendio in un'azienda a Sorgà: il video dell'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco veronesi riferiscono di essere stati impegnati a partire dalle ore 13.50 circa di oggi, martedì 27 giugno, per spegnere un incendio divampato in un’azienda che produce mangimi a Sorgà. Secondo quanto riferito dai pompieri in una nota, nessuna persona all’interno sarebbe rimasta coinvolta.

Nell'operazione sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco del comando di Verona con due autopompe, due autobotti, un’autoscala e il carro aria. Il personale impiegato è stato coordinato dal funzionario di guardia. Sono inoltre giunti i rinforzi anche dal comando dei pompieri di Mantova.

L’incendio, secondo quanto viene riportato dai vigili del fuoco, sarebbe «partito dal motore di un macchinario» e si sarebbe poi «generalizzato a tutta la struttura». Nell'ambito dell'intervento, la nota dei pompieri specifica infine che due vigili del fuoco risulterebbero essere stati «lievemente investiti da alcuni vapori tossici». Entrambi, in base a quanto si apprende, sono poi stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118.