Azienda che produce gomma in fiamme: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

I vigili del fuoco sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì, per domare l'incendio divampato alla Tecnorubber di Zevio.

Il rogo è scoppiato intorno alla 1 nell'azienda situata in via dell'Artigianato, la quale si occupa della produzione di gomma. Sul posto si sono diretti i pompieri di Caldiero e Verona, supportati nella notte anche dai colleghi di Bovolone, con 7 mezzi: le fiamme hanno coinvolto due stabili adiacenti e i lavori per riportare la situazione sotto controllo sono andati avanti per ore.



L'opera di smassamento e messa in sicurezza è proseguita nella mattinata di martedì con il cambio del personale. Per permettere l'intervento è stata momentaneamente chiusa la viabilità della zona e sono state sospese anche le linee elettriche nella zona, che verranno ripristinate al più presto per provocare il minor disagio possibile alle altre ditte presenti. Ingenti i danni subiti dalle strutture.Sul posto anche i funzionari dei vigili del fuoco che dovranno cercare di capire l'origine dell'incendio, mentre per precauzione i capannoni e le poche case vicine all'area interessata, dovranno per il momento tenere le finestre chiuse in via precauzionale a causa del fumo sprigionato dalle fiamme.