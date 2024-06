Incendio in un'azienda farmaceutica: quattro operai portati in ospedale

Quattro persone sono state condotte in ospedale nella serata di mercoledì, in seguito all'incendio di un impianto di essicazione divampato alla Newchem di via Roveggia, a Verona, azienda che si occupa della produzione di prodotti chimici per le cause farmaceutiche.

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro poco prima delle ore 20 di mercoledì, dopo l'allarme lanciato da alcuni dipendenti. I pompieri si sono diretti sul posto con autopompe, autoscala, carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), per un totale di 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, che hanno dato il via alle operazioni di spegimento.

L'intera azienda è stata evacuata e gli operai, poco meno di una ventina, sono stato visitati dal personale sanitario del 118, presente con ambulanze ed automedica. Portai negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma i quattro feriti, due in codice giallo e due in codice verde: tre per leggere ustioni e uno per aver respirato del fumo.



Le squadre dei vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme per poi iniziare una capillare operazione di bonifica di tutti i condotti dell’impianto di aspirazione, che è proseguita nel corso della notte.

Evacuata anche la vicina palestra Virgin, in quanto l'impianto di aerazione ha aspirato all’interno dei locali il fumo dell’incendio.

Sul posto anche la polizia di stato e quella locale, personale dello Spisal e dell’Arpav. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.