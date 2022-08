Autotreno in fiamme sulla A22 nella notte: morte nell'incendio 13 mucche

Un incendio è divampato nella notte tra martedì e mercoledì sull'autostrada A22, al km 211 in direzione sud. Erano circa le 1.30 infatti, quando un autotreno che trasportava bestiame ha preso fuoco a circa 1 chilometro dall'uscita del casello di Nogarole Rocca.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Verona con 3 mezzi e 9 uomini, per spegnere le fiamme che lambivano la motrice al cui interno erano trasportate 23 mucche divise su 2 piani. Purtroppo per i 13 bovini stivati al piano inferiore non c'è stato niente da fare e sono deceduti a causa delle fiamme, mentre non avrebbero suito alcuna conseguenza quelli presenti sul piano superiore del rimorchio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle ore 7con la rimozione del mezzo e la riapertura della viabilità autostradale rimasta chiusa fino ad allora.