Brucia un autobus in piazza a Cadidavid: pompieri sul posto e traffico bloccato

Qualche attimo di paura ma nessun ferito in piazza Roma a Cadidavid nella mattinata di martedì, quando un incendio si è sviluppato su un autobus.



Il mezzo Atv, alimentato a metano, si trovava alla fermata in strada, quando ha iniziato ad andare a fuoco. L'autista ha fatto scendere i passeggeri e sono stati allertati i vigili del fuoco intorno alle 8.15, che si sono diretti sul posto con una squadra e due autobotti da Verona.Hanno preso il via così le operazioni di spegnimento e bonifica, che hanno costretto la Polizia Locale a bloccare il traffico su via Forte Tomba per consentirne lo svolgimento.