Fiamme su un autoarticolato in A4 domate dai vigili del fuoco: lunghe code in direzione ovest

Nella mattinata di giovedì 1° giugno, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento lungo l'autostrada A4, a causa di un incendio divampato su un autoarticolato. Il mezzo pesante che trasportava bottiglie di vetro vuote, infatti, ha preso fuoco nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, in direzione Milano.

Intorno alle 7.45, i pompieri di Verona e Bardolino, con 3 mezzi e 9 uomini, si sono recati sul posto e hanno dato il via alle operazioni, utilizzando anche liquido schiumogeno, per estinguere le fiamme che avevano interessato il semirimorchio del mezzo.

L'intervento si è concluso alle ore 10.15, dopo che sono stati completati lo spegnimento e lo smassamento del materiale, che a causa del rogo, era finito in carreggiata.

Durante le operazioni di soccorso l'autostrada ha subito dei rallentamenti di traffico. Le code in direzione Milano hanno toccato anche i 13 chilomentri e rallentamenti sono stati segnalati anche in direzione Venezia.