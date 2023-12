Le fiamme partono da un'auto e ne coinvolgono altre 5: incendio domato dai pompieri

I vigili del fuoco sono accorsi a Castelnuovo del Garda, in via Stazione, nella mattinata di martedì, per un incendio che ha coinvolto 6 vetture.

Le fiamme, le cui cause sono attualmente in fase di indagine, si sarebbero sviluppate intorno alle ore 11 in via Stazione da un'auto parcheggiata accanto ad alcune altre, in un piazzale adibito a parcheggio conto deposito di una azienda che commercia automobili.

All'arrivo dei pompieri, partiti dal distaccamento di Bardolino con 2 mezzi e 7 operatori, il rogo aveva coinvolto 6 veicoli: le operazioni di spegnimento e circoscrizione delle fiamme, mediante utilizzo di liquido schiumogeno, hanno evitato che ulteriori mezzi fossero interessati.

Il lavoro dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle ore 13.30 con la bonifica dell'area e la messa in sicurezza del sito.