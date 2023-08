A fuoco quattro auto in sosta nel parcheggio della stazione di Peschiera

Tre auto sono andate distrutte ed una quarta ha subito lievi danni nell'incendio scoppiato questo pomeriggio, 25 agosto, Peschiera del Garda. Il rogo è partito da un'autovettura parcheggiata in Viale Stazione e si è poi propagato ai veicoli che erano in sosta accanto. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e nessuna persona è rimasta coinvolta.

L'intervento dei pompieri è scattato intorno alle 12.20. Verso gli stalli del piazzale della stazione di Peschiera si sono diretti sette vigili del fuoco di Bardolino con due mezzi. Gli operatori hanno lavorato utilizzando anche liquido schiumogeno per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Le operazioni di minuto spegnimento e bonifica dell'area sono terminate intorno alle 17.15 e nel frattempo sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria.

Le cause che hanno dato origine all'incendio sono in corso di accertamento. In totale sono stati quattro i mezzi interessati dal rogo, di cui tre completamente distrutti mentre il quarto è stato solo leggermente danneggiato. E nessuno è rimasto ferito o intossicato.