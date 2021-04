Un'auto va a fuoco in via Mameli, vicino all'ingresso dell'ospedale Geriatrico

Sono stati chiamati all'intervento nella mattinata di giovedì i vigili del fuoco di Verona, per un incedio che ha interessato due auto in via Mameli, all'altezza del civico 138 nel quartiere di Borgo Trento, intorno alle 9.30.

Le fiamme sarebbero partite da una vettura parcheggiata nei pressi dell'ingresso dell'ospedale Geriatrico, coinvolgendo poi quella che si trovava davanti. Giunti sul posto con 2 mezzi e 7 uomini, i pompieri scaligeri hanno spento il rogo utilizzando anche liquido schiumogeno e successivamente hanno effettuato una verifica nel vano scale del civico 138, che a causa dell'incendio risultava saturo di fumo. Due persone sono state accompagnate all'esterno degli appartamenti per bonificare i locali ed inoltre sono state controllate anche 2 attività commerciali adiacenti, che hanno riportato danni alle vetrate.

Durante tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza la via è rimasta chiusa al traffico: alle ore 11 le operazioni di verifica e controllo erano ancora in atto e la viabilità è stata riaperta su una sola corsia.