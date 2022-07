Dall'auto, l'incendio arriva alla roulotte, al vigneto e al bosco: salvate casa e pollaio

Si è concluso intorno alle ore 20 di lunedì, l'intervento dei vigili del fuoco scattato lo stesso pomeriggio a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Intorno alle ore 16 infatti era scattato l'allarme, dopo che le fiamme si erano levate da un'auto parcheggiata in una corte di via Case Sparse Colombin.

Dopo aver interessato il mezzo, l'incendio si è diffuso attraverso le sterpaglie alla ruolotte parcheggiata nelle immediate vicinanze, ad un terreno piantimato a vigneto e a circa 1000 metri quadrati di bosco di proprietà.

Partiti da Bardolino e da Verona con 4 automezzi e 11 uomini, i pompieri si sono messi al lavoro per domare l'incendio che si stava estendendo anche alla vicina abitazione: la rapidità dell'intervento ha permesso di salvare la struttura e il vicino pollaio. Successivamente ha preso il via il minuto spegnimento dei roghi ancora attivi, cui ha preso parte anche una squadra del servizio boschivo della regione Veneto.