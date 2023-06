Fiamme nella notte in un parcheggio pubblico, tre auto a fuoco

Un incendio ha distrutto tre auto parcheggiate la notte scorsa a Torri del Benaco.

Il rogo potrebbe essere partito da alcune sterpaglie e si è sviluppato intorno all'una di notte in un parcheggio pubblico di Via Angelo Dall'Oca Bianca. Le fiamme hanno divorato tre auto in sosta prima dell'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino che nel giro di poche ore hanno spento il fuoco e messo in sicurezza la zona.

E questa mattina, sulla sua pagina Facebook, il Comune di Torri del Benaco ha condiviso un breve filmato dell'incendio realizzato da un residente della zona.