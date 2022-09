Incendio parte da un'auto e si propaga su altre sei nel parcheggio di Via da Persico

Un incendio ha interessato sette macchine lasciate nella notte in un parcheggio pubblico di Verona. Le fiamme sono divampate intorno alle 5 di questa mattina, 26 settembre, davanti al civico 44 di Via Elena da Persico, e sono state poi spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Ad indagare sulle cause del rogo sono giunti anche i carabinieri, i quali hanno comunicato che l'incendio è partito da un'auto e si è poi propagato sulle altre sei, parcheggiate a doppia spina di pesce nelle vicinanze. Tutte e sette le vetture sono rimaste danneggiate soprattutto nelle loro parti anteriori.