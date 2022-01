Auto a fuoco nel garage, condominio in parte inagibile e 5 famiglie evacuate

Poco dopo le 17 di ieri pomeriggio, 10 gennaio, un'auto ha preso fuoco nel garage di un condominio di Lavagno. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, ma i danni hanno reso parzialmente inagibile l'edificio e cinque famiglie non hanno potuto passare la notte nelle loro abitazioni.

La vettura andata in fiamme era parcheggiata al secondo piano interrato del garage di un complesso residenziale di Via Fontana. Complesso che è stato presto invaso dal fumo sprigionato dalla combustione.



(I mezzi dei vigili del fuoco sul posto)

Rapida la chiamata ai pompieri, che hanno inviato sul posto 14 uomini e 4 mezzi da Verona e dal distaccamento di Caldiero per spegnere le fiamme. In più, un'autoscala ed altri vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare cinque abitanti del condominio rimasti bloccati nei loro appartamenti a causa del fumo denso. E tra loro c'era anche una persona con disabilità. «Le operazioni dell'intervento sono risultate particolarmente difficoltose a causa del fumo e del calore che si era sviluppato all'interno dell'autorimessa», hanno fatto sapere i vigili del fuoco veronesi.

Spento l'incendio, i pompieri hanno proseguito il loro lavoro verificando i danni subiti dal garage e dallo stabile. Le fiamme hanno danneggiato la soletta ed anche gli impianti di scarico della palazzina. Per questo, l'immobile è stato dichiarato inagibile parzialmente e cinque famiglie hanno dovuto evacuare le abitazioni per questa notte.



(Pompieri davanti al garage in cui si è sviluppato l'incendio)

Sul posto, è accorso per fornire il supporto del Comune di Lavagno anche il sindaco Marco Padovani.