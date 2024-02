Intervento dei pompieri in A4 per spegnere l'incendio in una bisarca che trasportava auto di lusso

Nella serata di venerdì 2 febbraio, lungo l'autostrada A4, è stato segnalato un incendio che sarebbe scoppiato all'interno di una bisarca carica di automobili. Secondo quanto riportato da BresciaToday, si sarebbe trattato in particolare di «sei veicoli di lusso» che stavano venendo trasportati in direzione di Milano. L'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 19 della serata di ieri, all'altezza del chilometro 242 dell'autostrada, poco dopo Desenzano del Garda.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale del distaccamento di Verona sud. La viabilità è stata modificata, stabilendo per alcune ore l'uscita obbligatoria per tutti i mezzi in transito al casello di Desenzano. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, il rogo potrebbe essersi sviluppato da una delle auto trasportate. Fortunatamente nell'episodio non si sono registrati feriti. A dare l'allarme sarebbe stato il conducente del camion.