Colonna di fumo nero in cielo: grosso incendio ad Arbizzano

Grosso incendio nel pomeriggio di giovedì ad Arbizzano: le fiamme sono divampate nello stabilimento del Salumificio Coati, situato in via Leonardo Da Vinci.

L'allerta al 115 è stata lanciata intorno alle 15.30 e sul posto si sono diretti i vigili del fuoco: alle 16 risultano esserci 5 mezzi sul luogo dell'incendio, con i pompieri che hanno dato immediatamente il via alle operazioni.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.30 - La polizia locale di Verona (lo stabilimento è vicino al confine tra i comuni) e di Negrar, invitano ad evitare di transitare dalla zona, mentre via Valpolicella è stata chiusa al traffico, oltre alla stessa via Leonardo Da Vinci.

I lavoratori sono usciti dallo stabile, mentre le fiamme divampano nell'edificio. Una persona è stata portata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dal personale del 118, presente con ambulanza ed automedica.