Incendio in appartamento: coppia di anziani tratta in salvo dal balcone

Un incendio divampato in un appartamento ha chiamato all'intervento i vigili del fuoco nella tarda serata di giovedì. L'allerta è scattata quando mancavano pochi minuti alle ore 23, per il fuoco che aveva preso vita in un appartamento di via Giuseppe Mazzini a Povegliano Veronese.

Tre mezzi dei pompieri di Verona e Villafranca, tra cui un'autoscala, si sono quindi diretti sul posto per estinguere il rogo che aveva coinvolto due stanze dell'abitazione. Nella casa abitavano due persone anziane, che sono state tratte in salvo sul balcone: entrambe sono state portate all'ospedale di Peschiera per precauzione dopo aver inalato un po' di fumo, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la casa è stata poi dichiarata momentaneamente inagibile.