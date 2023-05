Appartamento in fiamme nella notte a Isola della Scala: morto un uomo

Un tragico incidente in abitazione scoppiato nella notte tra martedì e mercoledì a Isola della Scala, è costato la vita ad un uomo.

L'allerta ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 4.30, per le fiamme che erano divampate in un appartamento situato al primo piano dell'edificio che ospita il Bar Centrale, in via Gracco Spaziani, nel cuore del paese. I pompieri si sono diretti sul posto con tre mezzi e si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di domare il rogo, ma per uno dei due fratelli presenti nella casa non c'è stato niente da fare.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino al mattino, mentre sono stabilire le cause dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri.

Su Facebook il Comune di Isola della Scala ha scritto: «Da definire e comprendere appieno le origini dell'incendio che ha colpito il Bar Centrale.

Il locale, gestito per una vita intera dai fratelli Amedeo e Paolo Viani, e prima ancora dalla celebre Romilda, è un Simbolo Storico della nostra cittadina .

L'incidente è avvenuto questa mattina, registrando purtroppo un morto accertato e un ferito grave».