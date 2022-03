Notte di paura ad Avesa: incendio in un palazzo, due persone intossicate salvate dai pompieri

Un incendio ha visto coinvolto un appartamento nella frazione di Avesa a Verona durante la scorsa notte, tra sabato 5 e domenica 6 marzo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono divampate nel cuore della notte, intorno alle ore 3.20 circa, nei pressi di una palazzina situata in piazza Avesa, a partire dal terzo piano di uno stabile che conta otto appartamenti.

All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, quest'ultimi spiegano che le fiamme avevano già completamente coinvolto il locale soggiorno dell'appartamento abitato da cinque persone. I pompieri hanno operato con l'autoscala per portare in salvo quattro persone, bloccate sui balconi a causa del calore e del fumo, prima di iniziare a spegnere le fiamme. Per due di loro si è reso necessario il ricovero per intossicazione da fumi.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono proseguite fino alle ore 7.50 di questa mattina. Lo stabile ha subìto danni strutturali solo nell'appartamento interessato e in quello ubicato al piano superiore, motivo per cui i pompieri riferiscono che si è reso necessario «dichiarare l'inagibilità parziale».

Secondo quanto riportato dal Suem 118, il bilancio finale è di sette persone soccorse e trasportate in ospedale a Borgo Trento, tutte in codice giallo, per svolgere ulteriori accertamenti sulle loro condizioni di salute. I vigili del fuoco di Verona hanno operato con circa una quindicina di uomini e ben sei mezzi. Sono inoltre intervenuti anche gli operatori del Suem 118 con ambulanze ed automedica. Presenti pure gli agenti della polizia, mentre le cause del rogo sono al vaglio del personale tecnico dei vigili del fuoco impegnati nel cercare di chiarire le dinamiche dell'evento.