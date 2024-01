Fiamme nell'appartamento di un condominio a Verona: residenti evacuati, una persona lievemente intossicata

I vigili del fuoco di Verona sono stati chiamati all'intervento nella notte tra domenica e lunedì, per un incendio divampato in una casa del quartiere Borgo Nuovo, in città.

Intorno alle 00.45 i pompieri si sono diretti in via Selinunte, dove è andato a fuoco un appartamento posto al secondo piano di un condominio che conta 8 abitazioni disposte su 4 livelli. Sul posto si sono diretti due mezzi, tra cui un'autoscala e 7 operatori, che hanno provveduto a far evacuare tutti i condomini dello stabile per poi effettuare le operazioni di spegnimento dell'incendio, che ha interessato principalmente la sala da pranzo e il corridoio dell'appartamento, provocando danni al solaio sovrastante e ai travetti. Nell'episodio una persona è rimasta lievemente intossicata dal fumo: soccorsa dal personale del 118, presente con ambulanze ed automedica, è stata condotta per accertamenti all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche la polizia locale e la polizia di stato.

Al termine delle operazioni, che si sono concluse intorno alle ore 4, i vigili del fuoco hanno dovuto interdire l'accesso dell'appartamento andato a fuoco ai residenti, a causa dei danni che ha riportato.