Incendio in un deposito di rifiuti elettronici: scatta l'intervento dei pompieri

È scattato intorno alle 11.30 di martedì 28 dicembre l'allarme per i vigili del fuoco scaligeri, chiamati all'intervento per un incendio sviluppatosi in nell'azienda Stena Recycling di Angiari, situata in viale dell'Industria. Nell'occasione sono andati a fuoco dei rifiuti di apparecchiature elettroniche (RAEE), stoccati all'interno di uno dei capannoni di proprietà di una ditta che si occupa di riciclare tali materiali.

Poco prima delle ore 16 le operazioni di spegnimento erano ancora in atto, con 18 pompieri giunti sul posto, dalla sede di Verona e dai distaccamenti di Legnago e Caldiero, con 7 automezzi tra cui un'autoscala e 2 autobotti, oltre ad un'autobotte partita da Vicenza in supporto dei colleghi scaligeri.

I tecnici ARPAV sul posto stanno effettuando campionamenti di aria per verificare la presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni pericolose per la salute. Le prime analisi hanno rilevato concentrazioni significative di sostanze organiche volatili nel perimetro dell'azienda, mentre non si rilevano concentrazioni significative presso le abitazioni sparse, situate tutte a più di 300 metri dal luogo dell'incendio.