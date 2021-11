Incendio all'alba a Prada: domate le fiamme divampate sul cappotto dell'albergo

I vigili del fuoco di Verona e Bardolino si sono messi al lavoro all'alba di domenica a San Zeno di Montagna, per un incendio che ha interessato un albergo in località Prada.

Stando a quanto riferito dal 115, quattro squadre si sono dirette sul posto intorno alle ore 6 per domare le fiamme che hanno intaccato il cappotto dell'edificio. Le operazioni di spegnimento sono state concluse intorno alle ore 10: la struttura non avrebbe subito danni particolari e nessuno sarebbe rimasto ferito, mentre restano da chiarire le cause.