Una persona ferita nell'incendio in abitazione avvenuto a San Bonifacio

È arrivata poco le 16.30 di domenica la chiamata che avvisava i vigili del fuoco di un incendio divampato in un'abitazione di San Bonifacio.



Stando a quanto appurato, due mezzi dei pompieri, uno da Caldiero e uno da Verona, si sono diretti in via Don Giuseppe Ambrosini, per estinguere le fiamme che avevano interessato un appartamento situato al piano terra.Alle ore 18 erano ancora in corso le operazioni, mentre una persona è stata soccorsa dal personale del 118, giunto con ambulanza ed automedica, e trasportata all'ospedale Fracastoro in codice giallo.