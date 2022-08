In fiamme un autotreno che trasporta fieno: A22 chiusa per ore

L'incendio ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di lunedì in direzione del Brennero, tra i caselli di Nogarole Rocca e lo svincolo per Verona Sud. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Verona e Mantova

Erano circa le ore 18 di lunedì 1 agosto, quando un autotreno che traportava fieno è andato a fuoco mentre percorreva l'autostrada A22, in direzione Brennero, nel tratto compreso tra i caselli di Nogarole Rocca e lo svincolo per Verona Sud.

Da Verona sono così partiti 3 mezzi, tra cui 2 autobotti, e 9 uomini dei vigili del fuoco: quando gli operatori sono arrivati sul posto, il mezzo che trasportava circa 160 quintali di fieno, era completamente avvolto dalle fiamme in una piazzola di sosta, all'altezza del km 236.9 in direzione nord. In supporto dei pompieri scaligeri, è giunta inoltre sul posto anche una squadra del comando di Mantova.

Gli operatori si sono messi subito al lavoro utilizzando del liquido schiumogeno per contenere l'incendio, il quale, oltre al mezzo, aveva interessato anche parte della barriera fono assorbente.

Le operazioni sono andate avanti per tutta la serata e alle ore 23.50 l'intervento era ancora in atto, mentre il tratto autostradale era ancora chiuso al traffico con uscita obbligatoria al casello di Nogarole Rocca. L'intervento si è concluso solamente alle 4.15.