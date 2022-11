In fiamme 200 rotoballe di fieno: vigili del fuoco ancora al lavoro

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, nella mattinata di mercoledì, nell'area di un'azienda agricola situata in via Bragadina, a San Pietro di Legnago, per un grosso incendio che ha coinvolto circa 200 rotoballe di fieno.

L'allarme è scattatato intorno alle 13.30 di martedì e nella zona, situata a ridosso di uno svincolo di entrata della Transpolesana che è stato momentaneamente chiuso, si sono diretti tre mezzi dei pompieri di Legnago e Verona: gli operatori si sono subito messi al lavoro per circoscrivere il rogo, che nel frattempo aveva provocato il crollo di una tettoia che parzialmente copriva le rotoballe. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le mucche presenti in una stalla poco lontana.

Della gestione della viabilità se ne sono occupati i carabinieri di Legnago, mentre mercoledì mattina due squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto per le operazioni di spegnimento, smassamento e messa in sicurezza, utili ad evitare che piccoli focolai possano prendere vita e dare nuovamente il via all'incendio.

Ancora da chiarire le cause dell'episodio.