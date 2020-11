Incendi all'alba in provincia: le fiamme divampano in un capannone della Valpolicella

Già nelle prime ore di mercoledì 26 novembre i vigili del fuoco sono stati chiamati al lavoro per due incendi divampati in provincia di Verona.

La prima allerta è scattata intorno alle 5.15 e ha portato i vigili del fuoco in via Case Sparse Campagnon, a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Qui le fiamme sarebbero divampate all'interno di un capannone di proprietà di una ditta di marmi, che l'aveva affittato ad un'azienda che si occupa di imballaggi in legno: sul posto si sono recati 3 mezzi dei pompieri che si sono subito adoperati per domare le fiamme che avrebbero coinvolto macchinari e materiale legnoso. A metà mattinata le operazioni erano ancora in corso, ma i danni alla struttura sarebbero ingenti e il tetto pericolante. L'edificio quindi ora sarebbe inagibile.

Poco dopo le 6 invece, due mezzi dei vigili del fuoco su sono diretti in località Casaretti a Calmasino di Bardolino, dove un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento per cause ancora da verificare.