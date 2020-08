Incendi a L'Aquila, esondazioni nel Vicentino: pompieri veronesi a supporto

Questa mattina, 4 agosto, dal comando dei vigili del fuoco di Verona sono partite due sezioni operative a supporto delle operazioni di soccorso in corso in altre province.

Una squadra specializzata negli incendi boschivi ha completato la colonna mobile regionale del Veneto ed è andata a L'Aquila per fronteggiare le fiamme che stanno divorando i boschi del territorio abruzzese. La squadre veronese è composta da quattro automezzi e cinque unità.



(I mezzi in viaggio verso L'Aquila)

Una seconda squadra, composta di sei unità e tre automezzi, si è invece recata a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, per l'esondazione del torrente Muson. Sono state inviate quattro unità di soccorso acquatico per raggiungere alcune persone ancora bloccate nelle abitazioni e tre mezzi per movimento terra necessari per liberare alcune arterie ed agevolare i soccorsi.