Vigili del fuoco al lavoro all'alba: in fiamme un silos ed il garage di una casa

Mattinata di lavoro quella di sabato 30 dicembre per i vigili del fuoco, chiamati a due interventi per altrettanti incendi alle prime luci del giorno.

A Ronco all'Adige l'allarme è scattato intorno alle 5.14 in via Quarelli, dove un silos adibito allo stoccaggio di bitume ha preso fuoco nelle intercapedini, andando ad interessare il materiale coibentante dello stesso.

I pompieri giunti da Caldiero e da Verona con 2 mezzi, tra cui un autoscala, e 7 operatori, hanno lavorato alacremente per avere ragione del rogo, con le operazioni di spegnimento e bonifica, che si sono concluse intorno alle ore 9, sono state particolarmente impegnative in quanto hanno dovuto asportare un'ampia parte di lamiera per raggiungere e spegnere la coibentazione del silos.

Il secondo allarme è scattato intorno alle ore 6.50 e ha visto l'intervento di una squadra partita da Verona, per spegnere un incendio di un garage in località Novaglie di Verona in via Pradelle.

Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, hanno interessato una catasta di legna stoccata all'intero di un garage posto al piano terra di una casa singola.

I pompieri hanno lavorato per spegnere il rogo e smassare la catasta bonificando così l'intera area. Non sono stati riscontrati danni strutturali all'abitazione e le operazioni si soccorso si sono concluse intorno alle ore 9.