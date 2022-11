Inaugurato a Castelnuovo del Garda lo Sportello antiviolenza: «Passo importante e concreto contro la violenza sulle donne»

Un nuovo "Sportello antiviolenza" è attivo a Castelnuovo del Garda. È stato inaugurato nella giornata di ieri, sabato 26 novembre, colocato al secondo piano nell’edificio comunale di piazza della Libertà, ed offrirà consulenze psicologiche e legali gratuite alle donne vittime di violenza domestica e stalking. A disposizione anche un numero telefonico, attivo 24 ore su 24, collegato al numero di emergenza nazionale 1522. Attivo da gennaio, lo Sportello sarà aperto il sabato dalle 9 alle 12 con il numero telefonico 045 6459973.

L’apertura dello Sportello fa seguito all’approvazione in Consiglio comunale della convenzione con la Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo onlus. «Sono davvero contenta per questo passo importante e concreto contro la violenza sulle donne che qui potranno trovare accoglienza, ascolto e consigli – commenta l’Assessore ai Servizi alla persona e Famiglia e Pari opportunità Marilinda Berto – . Credo fortemente in questo progetto e ringrazio quanti si sono adoperati per la sua realizzazione: dalle volontarie che si sono rese disponibili ad affrontare insieme a me questa difficile sfida, all’associazione Sos Violenza domestica onlus che ne ha curato la formazione e con la quale continueremo a collaborare».

Secondo quanto spiegato in una nota del Comune di Castelnuovo del Garda, sono una quindicina le volontarie che hanno offerto la loro disponibilità come operatrici per questo prezioso servizio. In questi mesi hanno partecipato ad attività di formazione specifica sulle modalità di accoglienza e accompagnamento della vittima con gli esperti dell’associazione Sos Violenza domestica onlus. Nelle scorse settimane le volontarie hanno accompagnato l’assessore Berto, assistenti sociali ed educatrici, a San Donà di Piave nella sede della Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo onlus per approfondire la preparazione e visitare il Centro antiviolenza e antistalking “La Magnolia” gestito dalla stessa Fondazione.

Riconosciuto e finanziato dalla Regione Veneto, il Centro offre una consulenza gratuita e specializzata a tutte le donne che si trovano a dover affrontare situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. La sua equipe è composta da professioniste donne avvocatesse, educatrici e psicologhe. “La Magnolia” opera dal 2008 nel territorio di competenza della Ulss4 Veneto Orientale ed è in rete nel numero telefonico di emergenza 1522 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’apertura dello Sportello antiviolenza rientra fra le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale per il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La manifestazione si è aperta venerdì con il "Concerto delle Dame" a cura del gruppo vocale La Tavola Armonica in sala civica XI aprile 1848. Sabato 26, alle 10.30, si è tenuta l’inaugurazione dello Sportello alla presenza del presidente della Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo onlus Roberto Bellio. A seguite in sala civica Libertà vi è stato l’intervento della mediatrice culturale Malice Omondi su “Il ruolo della donna nella cultura africana”. Alle 17, nella sala civica XI aprile 1848, si è quindi svolto il convegno “Stalking, femminicidio e violenza di genere. Leggi e prevenzione”. Sono intervenuti il criminologo investigativo forense profiler Gianni Spoletti, il penalista del Foro di Trani Michele Cocchiarole, la presidente dell’associazione Crisalide Lidia Vivoli e Leopoldo Comparin, fondatore e direttore scientifico di Inae.