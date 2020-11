Imprenditore rintracciato e portato in carcere: deve scontare una pena di oltre 7 anni

È stato rintracciato nella serata di mercoledì, dai carabinieri della stazione di San Bonifacio, G.F., italiano classe 1966, imprenditore, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova.

I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro: l'uomo infatti deve scontare oltre 7 anni di reclusione per essersi reso responsabile di reati in materia fiscale e tributaria, relativi a più violazioni della legge fallimentare.

Al termine degli accertamenti del caso dunque, è stato condotto nella casa circondariale di Montorio.