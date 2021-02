Importuna i passeggeri di un bus a Verona: aveva violato il divieto di ritorno

Gli agenti delle Volanti avrebbero inoltre trovato il giovane in possesso di un martelletto frangi-vetro ed è stato denunciato quindi anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Poco prima era stato segnalati alla Centrale Operativa per aver importunato alcuni passeggeri presenti a bordo di un autobus in città e intorno alle 10.45 di mercoledì è stato fermato dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Verona.

Il giovane, che in più occasioni è stato segnalato per episodi simili, avrebbe dichiarato ai poliziotti di essere privo di documenti e sarebbe stato trovato in possesso di un martelletto frangi-vetro, subito posto sotto sequestro.



Da un controllo più approfondito inoltre è emerso che il ragazzo risultava destinatario di un divieto di ritorno nel Comune di Verona emesso nel 2019 dal Questore di Verona.Al termine degli accertamenti, pertanto, il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, nonché per l’inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Verona.