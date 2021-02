Impianto elettrico modificato per alimentare tre case al posto di una: parenti in manette

Tre persone, tutte residenti a Verona ma di fatto domiciliate a Bussolengo, sono state tratte in arresto dai carabinieri della stazione locale per furto di energia elettrica. Si tratta di una di 44 anni, F.G., e due uomini, C.R. ed F.E., rispettivamente di anni 51 e 77 anni.

La mattina del 22 febbraio, ricevuta la notizia di una possibile alterazione dell’impianto di fornitura elettrica presso l’abitazione di F.G., i militari vi si sono recati in sopralluogio insieme al personale Enel. Raggiunta la casa, i tecnici hanno constatao che l'impianto, predisposto per una fornitura di energia elettrica nel limite di 1,5 KW, era stato manomesso e sovrapotenziato sino a 20 KW, il quale avrebbe dei costi nettamente maggiori. Non solo: lo stesso impianto, oltre a fornire energia elettrica all’abitazione di F.G., la quale aveva sottoscritto il relativo contratto, alimentava anche le altre due abitazioni vicine di proprietà di C.R. ed F.E., mediante un collegamento artigianale di cavi nascosto sotto terra.

I carabinieri quindi, riuniti i tre proprietari, uniti tra loro da un legame di parentela, li hanno arrestati in flagranza per furto di energia elettrica.

Dopo le formalità di rito, tutti e tre sono stati condotti alla rispettive abitazioni in stato di arresti domiciliari ed in attesa di essere giudicati con rito il direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Il processo si è celebrato nella mattinata di martedì e si è concluso con la liberazione degli arrestati: l'udienza infatti è stata rinviata ad altra data per la richiesta dei termini a difesa avanzata dal loro legale.